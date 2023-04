Un vecchio personaggio potrebbe tornare in The White Lotus 3

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 21 aprile 2023) Theè una serie tv con l’attivo due stagioni. Si tratta di un titolo particolare perché, vista l’appartenenza al genere antologico, prevede personaggi sempre nuovi. La maggior parte del cast ha subito delle radicali modifiche, solo Jennifer Coolidge, premiata ai Golden Globe 2023, ha preso parte a entrambi i cicli narrativi nelle vesti di Tanya McQuoid. Per la terza stagione, si sta prendendo in considerazione l’uso dello stesso stratagemma. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, una vecchia protagonistaa ricoprire il suo ruolo. Si tratta di Natasha Rothwell, conosciuta per la parte di Belinda. Al momento, non ci sono molti dettagli sui potenziali sviluppi, però, probabilmente, saranno legati al destino di Tanya. In Italia, le puntate della serie tv sono distribuite da Sky, ...