Un posto al sole | fan indignati per il gesto di Lara | ‘Ha fatto del male al bambino’

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Gelosia, passione, dolorose rotture e tanto altro ancora, la puntata del 21 aprile di Unalè stata abbastanza vivace. Marina e Ferri sono finiti al centro dell’attenzione a causa di Arnaud. Roberto hauna scenata di gelosia prima di finire a letto con la moglie. I fan non hanno risparmiato commenti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Replica Unal, trama e come rivedere in streaming la puntata su Raiplay Unal, 28 settembre – 2 ottobre 2020: dolce sorpresa Unaltrame 9 – 13 novembre 2020: Serena raggiunge Filippo Unalspoiler 4-8 ottobre: Niko ...