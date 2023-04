Un nuovo cardinale per la parrocchia di Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 aprile 2023)– I cardinali Robert Walter McElroy, vescovo di San Diego, negli Stati Uniti, William Seng Chye Goh, arcivescovo di Singapore, e Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marseille, in Francia, prenderanno possesso rispettivamente dei titoli di San Frumenzio ai Prati Fiscali, die diai Monti, come annuncia l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Le cerimonie avranno luogo domenica 23 aprile: la prima alle 11.30 nella chiesa di via Cavriglia 8; la seconda alle 11.30 nella chiesa in piazza13; la terza alle 19 nella chiesa in via della Madonna dei Monti 41. Don Giovanni Vincenzo Patanè guida la...