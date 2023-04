Un cucciolo di orso trovato morto in Val di Sole | non è il figlio di Jj4 

(Di venerdì 21 aprile 2023) AGI - La carcassa di un piccolo diè stata rinvenuta oggi pomeriggio in Bassa Val diin Trentino. L'animale di età 3-4 mesi è stato recuperato dal personale forestale e sarà inviato all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie che accerterà le cause del decesso. L'orsetto rinvenuto non èdell'orsa 'Jj4', l'esemplare che il 5 aprile scha aggredito e ferito mortalmente il runner Andrea Papi e che dalla notte di martedì scsi trova presso il centro faunistico del Casteller in attesa di quanto deciderà il Tar di Trento il prossimo 11 maggio. Come informa la Provincia Autonoma di Trento, i dueni di 'Jj4' sono già svezzati e indipendenti. L'esemplare rinvenutoappare molto piccolo e denutrito.

TROVATO UND'MORTO MA NON E' FIGLIO DI JJ4 Entro la stessa data dell'11 maggio, i tecnici del ministero dell'ambiente avvieranno una serie di interlocuzioni, anche diplomatiche, per ...A tal proposito, gli esperti del Servizio faunistico riferiscono che nel primo anno di vita il tasso di mortalità naturale dei cuccioli dipuò superare il 75 per cento'. L'animale sarà inviato ..."La notizia si è sparsa la scorsa settima quando un, probabilmente un, ha danneggiato alcune arnie" spiega il primo cittadino di Borgo d'Anaunia, Daniele Graziadei. "È stata la ...

Trentino, trovata in val di Sole la carcassa di un piccolo di orso di 3-4 mesi: “Appare denutrito Il Fatto Quotidiano

Le ultime vicende hanno alimentato un certo allarmismo nei residenti del Trentino Alto-Adige: il numero degli orsi aumenta, così come i rischi ad esso correlati. L’orsa JJ4, responsabile della morte… ...Nei pressi della ciclabile in Bassa Val di Sole, è stato trovato un cucciolo di orso morto. Verifiche in corso per scoprire le cause della morte.