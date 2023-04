Un carro merci deraglia nella notte | Italia divisa in due

Italia divisa in due per il deragliamento di unche, dopo esser uscito fuori dai binari, e' andato a colpire un palo della corrente elettrica e fatto saltare l'alimentazione della ferrovia a Firenze Castello, un nodo strategico per l'...È bastato il deragliamento nella notte deldi un trenopresso la stazione di Firenze Castello, nella zona nord della città toscana, a mandare in tilt l'intera rete ferroviaria dividendo ...Ildi un trenosvia di notte, uscendo dai binari e abbattendo un traliccio, e 12 ore dopo sulle banchine di stazioni lontane 500 chilometri ci sono ancora migliaia di persone che sacramentano.

Treni, carro merci deraglia a Firenze: oltre 50 cancellazioni e ritardi fino a tre ore | Circolazione tornata regolare su linea Av Firenze-Bologna TGCOM

Italia divisa in due per il deragliamento di un carro merci che, dopo esser uscito fuori dai binari, e' andato a colpire un palo della ...La procura sta indagando ma le cause dell'incidente non sono note, e nel frattempo la circolazione ferroviaria è tornata quasi regolare ...