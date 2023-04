Un Altro Domani | anticipazioni 24-28 aprile 2023 | Carmen soffre per le macchinazioni di Patricia

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 21 aprile 2023) UnUnè la soap spagnola di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55. Le avventure di Julia esono disponibili in streaming (in replica on demand e in diretta live) su Mediaset Infinity. Di seguito tutte le, aggiornate ogni settimana, a partire da lunedì 14 novembre.UnSettimana 24-28fa due scoperte: la prima è che i camion della fabbrica trasportano armi per i ribelli, ovviamente per conto di Ventura. La seconda è che nell’edizione mattutina del quotidiano è pubblicata una lettera ufficiale che certifica la presa di distanze di “Maderas Rio Muni” dalla persona di Victor Valdes, ...