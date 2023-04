Ultim’ora Immobile | verso Lazio Torino | l’attaccante svolge l’intero allenamento

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 21 aprile 2023) Settimana di montagne russe per Ciroche la scorsa domenica, del 16 aprile, è stato protagonista di un’incidente in auto scontrandosi con un tram mentre attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio.è stato portato immediatamente al Policlinico Gemelli, insieme alle due figlie presenti in auto con lui. Pertrauma alla colonna vertebrale e costola fratturata con la prospettiva di saltaree, con tutta probabilità, anche l’Inter.CiroDimesso due giorni fa, però, non si è dato per vinto ed è già rientrato in gruppo ricominciandosi ad allenare con il braccio e la mano avvolti in una fascia protettiva e il cerotto ...