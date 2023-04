Ultime Notizie Roma del 21-04-2023 ore 18 | 10

(Di venerdì 21 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri di giornale dopo una pausa di 25 giorni la capitale dell’Ucraina subito un altro attacco aereo da parte del nemico lo scrive su telegram in capo dell’amministrazione militare di chi è tutto ok l’allarme risuonato nella notte sulla città in altre regioni non ci sono vittime danni nella capitale Intanto un caccia Russo avrebbe bombardato per errore una città della federazione belgorod è stato un caccia bombardiere Russo a provocare l’esplosione e l’enorme potere 20 m di larghezza nel centro della città presso il confine con l’Ucraina ieri sera tardi le autorità locali hanno riferito di una forte esplosione il governatore regionale ha detto che due donne sono rimaste ferite la cronaca apiculata in funzione questa l’ipotesi di reato per cui carabinieri hanno eseguito ...

L'Italia come la Polonia e l'Ungheria, teatro di una retorica anti - Lgbtiq da "condannare fermamente". Nellebattute della Plenaria di aprile, a Strasburgo, si e' materializzato un attacco frontale del centrosinistra al governo guidato da Giorgia Meloni. 21 aprile 2023Tuttavia, nelleore il caso è riesploso: il motivo è il costo della pasta in bianco proposta al cliente, ovvero 26 euro. Sono solo due gli ingredienti e per questo una buona parte della rete è ..."Arrivavo dall'aeroporto di Treviso e stavo per raggiungere piazzale Roma, dove avrei fatto scendere lepersone a bordo; poi la giornata lavorativa per me si sarebbe conclusa - racconta - . ...

Guerra Ucraina Russia, da Mosca mandato di cattura per capo 007 militari di Kiev. LIVE Sky Tg24

Nikola Vlasic sta giocando le ultime partite in mezzo al campo: in panchina nelle ultime due, a gara in corso ha fatto il mediano Mancano 8 partite alla fine del campionato di Serie A. Il Torino sta… ...Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato mister Gigi Cagni. Ecco le sue parole su Juventus-Napoli: "La difficoltà del Napoli sarà recuperare le ultime botte prese, non è così semplice.