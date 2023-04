Ultime Notizie Roma del 21-04-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 aprile 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Era considerato una preside Antimafia dirigente scolastica della scuola intitolata al giudice Falcone nel quartiere Zen di Palermo ma ora è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di peculato e corruzione dei domiciliari Daniela Lo Verde 2020 di renne cavaliere al merito della Repubblica per l’impegno dimostrato durante la pandemia secondo le accuse supportate da intercettazioni si sarebbe appropriata con la complicità del vice preside Daniela Costa anche lui arrestato per la mensa dell’Istituto scolastico computer tablet iPhone destinati gli alunni e acquistati con i finanziamenti europei tra i raggirati anche una donna malata a cui aveva promesso guayra in cambio di lau ti incazzi Ma secondo gli investigatori era una truffatrice una donna di 67 anni ...