Ultime Notizie Roma del 21-04-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale a Palermo una delle più note esponenti dell’antimafia della città la preside della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen è stata arrestata dai carabinieri con le accuse di peculato e corruzione Daniele Lo Verde insignito anche del titolo di cavaliere della repubblica si sarebbe appropriata con la complicità del vice preside Daniele Agosta anche lui arrestato di cibo per la mensa dell’Istituto scolastico oltre anche al computer tablet iPhone destinati agli alunni acquistati con i finanziamenti europei continuiamo a parlare di scuola Giuseppe valditara ministro dell’istruzione del merito ha presentato in consiglio dei ministri un piano per la scuola in 20 punti parola d’ordine sburocratizzare per garantire più servizi scolastici a studenti e famiglie tra le priorità del piano ...