Ultime Notizie Roma del 21-04-2023 ore 11 | 10

(Di venerdì 21 aprile 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e dalla Francesco in studio una delle più note esponenti dell’antimafia palermitana la preside della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen Daniele Lo Verde insignita anche del titolo di cavaliere della repubblica è stata arrestata dai carabinieri con le cose di peculato e corruzione si sarebbe appropriata con la complicità del vice preside Daniela agosto anche lui arrestato di cibo per la mensa dell’Istituto scolastico computer tablet iPhone destinati gli alunni acquistati con i finanziamenti europei dopo una pausa di 25 giorni la capitale dell’Ucraina subito un altro attacco aereo da parte del nemico lo scrive su telegram il capo dell’amministrazione militare di Kiev servi poco dopo che l’allarme è risuonato nella notte sulla città in altre regioni Ucraina secondo le prime informazioni ...