Ultime Notizie – Dal sole agli acquazzoni | meteo variabile su Ponte 25 aprile

(Di venerdì 21 aprile 2023) Dalverso ildel 25, cone tipicamente primaverile. A dirlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, che conferma intanto un deciso miglioramento nelle prossime ore anche al Nord, rispetto ai fenomeni intensi delle24 ore. Come spiega l’esperto, infatti, un anticiclone sta infatti rimontando da Ovest e porterà ampie schiarite su tutta l’Italia. Se la giornata di domani, conferma Sanò, vedrà ilprotagonista da Nord a Sud con massime fino a 24 gradi e clima piacevole, il sabato sarà “perfetto” mentre una debole perturbazione arriverà nella giornata di domenica 23 verso il Nord Italia, specie dal pomeriggio: attesi quindi scrosci di pioggia dalla ...

Ieri, seduta in calo a Wall Street, con gli investitori preoccupati dal calo dei profitti e dai dati sotto le attese evidenziati dalletrimestrali pubblicate dalle societa' quotate. Inoltre, all'orizzonte resta un altro rialzo dei tassi d'interesse negli Stati Uniti per combattere l'inflazione - che si conferma persistente in ...Proseguono le indagini sulla morte di Rosa Gigante , la 73enne uccisa nella propria abitazione di Pianura, mamma di Donato De Caprio , il salumiere influencer che intervenuto alla trasmissione Porta a ...Richy Garino Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Uomo trovato morto in auto a Massalengo: 75enne era riverso nel sedile posteriore in una pozza di sangue Virgilio Notizie

Quotidiano Energia - Proseguono i ribassi sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi anche ieri in discesa, si registrano oggi nuovi tagli sui prezzi raccomandati ...(Adnkronos) – Dal sole agli acquazzoni verso il Ponte del 25 aprile, con meteo variabile e tipicamente primaverile. A dirlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che conferma intanto un d ...