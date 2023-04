Ultime Notizie – Covid oggi Italia | sale incidenza ma cala Rt | dati Iss

(Di venerdì 21 aprile 2023) Torna a salire l’diinmentre scende l’Rt. E’ quanto emerge daiprincipali del monitoraggio settimanale della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. A livello nazionale, spiega l’Iss, l’diè in aumento a 48 nuovi casi ogni 100.000 abitanti (nel periodo 14-20 aprile) contro i 37 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (7-13 aprile). L’indice di trasmissibilità Rt diincontinua invece a essere in calo: quello medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 nel periodo 29 marzo-11 aprile 2023 (range 0,87-1,19), “in lieve diminuzione” rispetto al periodo precedente (quando era a 0,97), e “al di sotto della soglia epidemica”. E’ invece ...

2023 - 04 - 21 08:58:15 La Russia ha perso 185.050 soldati La Russia ha perso nell'ultimo giorno 630 uomini, facendo salire a 185.050 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all' ...Venti decreti di sequestro preventivo a carico degli abusivi di via Egiziaca a Pizzofalcone . Lo Stato torna al civico 35 e bussa alle porte del cosiddetto Palazzo della camorra , ex struttura del ...Clicca su play per guardare il video: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Torino, la chiusura di «Felice», l’ultima cena della trattoria gestita in famiglia per 40 anni: «Costi alti,... Corriere della Sera

La recente sconfitta elettorale di Milo Ðukanovic, dopo oltre trent'anni di potere, affranca la società montenegrina e potrebbe costringere i partiti a cambiare. Secondo Vanja Calovic Markovic, dirett ...è stata come un’onda che mi ha travolta d’amore dalla prima all’ultima replica. Vi ho trovati fuori dal teatro ad attendermi ogni sera, anche col freddo e sotto la pioggia: non mi aspettavo tutto ...