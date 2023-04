Ultime Notizie – “Conflitto con Cina possibile nel 2027”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il ministro degli Esteri di Taiwan ha detto che si sta preparando alla possibilità di uncon lanel. Parlando alla trasmissione ‘Tonight’ della radio britannica LBC, Joseph Wu ha dichiarato: “Stiamo prendendo molto sul serio la minaccia militare cinese… Penso che ilsia l’anno in cui su questo dovremo essere seri”. L’intelligence statunitense ritiene che il presidente cinese Xi Jinping abbia ordinato alle forze armate del Paese di essere pronte entro ilad annettere Taiwan. Laconsidera l’isola democratica e autogovernata di Taiwan come una provincia che deve essere riunita alla terraferma. Da quando è salito al potere nel 2012, Xi ha sottolineato che la questione di Taiwan “non può essere rimandata di generazione in generazione”. Pechino: “Critiche ...