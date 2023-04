Ultime notizie Calcio Estero | Paratici si dimette dal Tottenham | l’Arsenal rischia grosso

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Arsenal, che rischio! All’Emirates rimonta da brividi col Southampton: finisce 3-3 Arsenal,rischio all’Emirates: 3-3 in rimonta da brividi per i londinesi., il comunicato sudopo la sentenza della Juve, ufficiali le dimissioni di Fabiodopo lesentenze sul caso Juve Barcellona, la risposta sul caso Negreira La risposta del Barcellona sul caso. Real Madrid, parla Kroos Il centrocampista tedesco si è espresso sul rinnovo con il Real Madrid. Barcellona, lo spogliatoio spera nel ritorno di Messi La Pulce non ha ancora parlato ...