Ultime Notizie – “Bene emendamento anti- Prosek in Ue”

(Di venerdì 21 aprile 2023) “l’approvazione dell’in Comissione Agricoltura all’Europarlamento. Il Prosecco, prodotto Dop, è italiano e nulla ha a che fare con il vino croato, il”. A rilevarlo è il presidente della Commissione agricoltura alla Camera, Mirco Carloni. “La simile denominazione avrebbe potuto danneggiare la nostra produzione” sottolinea. Carloni evidenzia inoltre che “l’unanimità espressa dagli eurodeputati per l’approvazione al nuovo regolamento sulle Dop e Igp ha dimostrato l’interesse generale degli Stati membri a voler difendere la qualità dei prodotti agricoli, anche del nostro Made in Italy”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione