Ultime Notizie – “Banale e triste | siamo un Paese di provincia”

(Di venerdì 21 aprile 2023) La Venere del Botticelli ritratta nella campagna di promozione del ministero del Turismo italiano “è il classico esempio di campagna che vuole piacere a tutti e non piace a nessuno. Una serie di banalità messe insieme, la Venere, la Ferragni. Tutto ciò che cerca il consenso crea mediocrità, e questo ne è un esempio: per cercare il consenso hanno creato mediocrità”. Il parere espresso all’Adnkronos non è di un cittadino qualunque ma di Oliviero Toscani, uno dei più grandi esperti italiani di campagne pubblicitarie, che commenta così la campagna di promozione dell’Italia organizzata dal ministero del Turismo e dall’Enit con protagonista la Venere di Botticelli, ritratta come una influencer in abiti moderni tra i luoghi più belli del, tra i quali il Colosseo. “Il gusto non c’entra, qui è questione di cultura -spiega Toscani- È una campagna poco intelligente, il ...