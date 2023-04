Ultime Notizie – Ascolti tv | ‘Un passo dal cielo’ vince il prime time

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 aprile 2023) Vittoria di Rai1 neldi ieri sera con la fiction ‘Undal, arrivata alla sua settima edizione, vista da 3.658.000 telespettatori pari a uno share del 19,6%. Secondo gradino del podio per Tv8 con la partita di ritorno dei Quarti di Europa League Roma–Feyenoord seguita da 2.036.000 telespettatori, (share del 10,58%). Terzo posto per Canale 5 con il film ‘Un boss in salotto’ che ha totalizzato 1.916.000 telespettatori e uno share del 10,35%. Fuori dal podio su Rai3 ‘Splendida Cornice’ condotto da Geppi Cucciari ha interessato 954.000 telespettatori (share del 4,6%) mentre su Retequattro ‘Dritto e Rovescio’ ha realizzato 924.000 telespettatori e uno share del 6,2%. Su Italia1 ‘Back to school’ è stato visto da 801.000 telespettatori (share del 5,63%) mentre su La7 ‘PiazzaPulita’ ne ha ottenuti ...