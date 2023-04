Ultime Notizie – “Alleanze non sono pranzo di gala”

(Di venerdì 21 aprile 2023) “L’Italia fa parte della Nato dal 1949, ha aderito alla Carta delle Nazioni Unite nel 1955, è stato fondatore dell’Unione europea. La nostra partecipazione alle istituzioni internazionali non è undiimpegni presi con i cittadini italiani che pagano le tasse e votano:azione politica. ‘Partecipare’ per me significa condividere valori fondamentali e trasformarli in decisioni concrete: quella del governo che presiedo è una presenza attiva. In Ucraina è in gioco non un’astratta libertà, ma quella dell’Europa, i nostri confini materiali e idealiminacciati dalla guerra d’aggressione della Russia”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al direttore de ‘Il Foglio’, Claudio Cerasa. “Siamo di fronte -prosegue la premier- alla più grave crisi ...

Questa mattina riapre, a senso unico alternato , la strada del Mingardo a Camerota . Fine dei disagi per gli automobilisti costretti per tre mesi ad utilizzare il percorso alternativo. La circolazione ...Reazioni veementi, tanti, molti attestati di sincera solidarietà e il denominatore comune racchiuso nel termine 'scandalo', dopo la notizia, pubblicata da 'Il Mattino', della revoca della scorta a ...La prova stub che non è stata fatta, le scarpe bruciate, le immagini dei video all'esterno degli chalet, la pistola che passa di mano in mano e che alla fine non si trova. Poi le testimonianze. E le ...

Ucraina, ultime notizie. Russia: esplosione nel centro di Belgorod. Stoltenberg: il posto ... Il Sole 24 ORE

Dental Monitoring has filed a lawsuit against Get-Grin Inc. (“Get Grin”) with the United States District Court for the District of Delaware alleging infringement of two of its patents (U.S. Patent Nos ...BERGAMO - Lunedì sera contro la Roma, il 7 maggio (salvo cambi di programmi legati alle coppe europee) la gara contro la Juventus e quasi al tramonto del campionato la sfida a San Siro contro l'Inter.