Ultime Notizie – “A Ramstein discuteremo fornitura di aerei”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Nella base aerea diin Germania i Paesi alleati della Nato “discuteranno della possibilità di fornire all’Ucraina vari tipi di“. Lo ha anticipato il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Stoltenberg ha quindi annunciato di aver invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice della Nato che si terrà i prossimi 11 e 12 luglio a Vilnius, in Lituania e Zelensky ha accettato di essere presente di persona. “Tutti gli alleati sono d’accordo sul fatto che l’Ucraina debba entrare a far parte della Nato”, ha affermato il Segretario generale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione