UFFICIALE | Napoli-Salernitana | biglietti in vendita dalle ore 15

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 21 aprile 2023) Iper la gara di Campionatovs, in programma il 29 aprile 2023 alle ore 15:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, saranno posti ina partireore 15.00 di venerdì 21 aprile 2023. In attesa delle decisioni da parte delle Autorità Competenti, lasarà vietata ai residenti nella provincia di Salerno. In nessun caso è consentito il cambio utilizzatore. Questi i prezzi Tribuna Posillipo € 85,00 Tribuna Nisida € 65,00 Distinti € 45,00 Curve € 35,00 MODALITÀ DISalvo quanto di seguito precisato, ipotranno essere acquistati: - on line, sul sito di Ticketone (https://ssc.ticketone.it/search). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà ...