UFFICIALE – Inter | respinto il ricorso per la squalifica di Lukaku

(Di venerdì 21 aprile 2023)per ladi. Partiamo però dal principio. Gara d’andata della semifinale di Coppa Italia tra Juventus ed. I bianconeri sono in vantaggio per 1-0 grazie al goal di Juan Cuadrado, ma allo scadere un tocco di mano improvvido di Gleison Bremer, consegna ai nerazzurri la possibilità di agguantare il pareggio. Romelusi presenta dal dischetto e fa centro. Prima della sua realizzazione però, provengono dalla curva Juve, degli insulti razzisti e il numero 90 nerazzurro reagisce mostrando la sua classica esultanza, iniziando però degli scambi di battute non proprio amichevoli con la curva avversaria. Un atteggiamento che viene considerato provocatorio da parte dell’arbitro che, applicando il regolamento, decide di ammonire il belga già ...