Ue | Meloni - Frederiksen | soluzioni europee pragmatiche per Migranti

Da Ucraina a migranti, da Patto stabilita' a industria Europa . Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato stamattina il Primo Ministro del Regno di Danimarca, Mette, in visita privata in Italia, per uno scambio di vedute su priorita' - chiave europee, dal sostegno a 360 ...

**Italia-Danimarca: incontro Meloni-Frederiksen, pragmatismo su ... Il Dubbio

La premier danese ha lasciato Palazzo Chigi. Condiviso "approccio concreto". Anche su Ucraina e patto stabilità ...