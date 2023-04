Ue | Mattarella | ' nuovo Rinascimento europeo aperto a mondo intero' **

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Nell'immaginario collettivo, che corrisponde alla realtà, ilè il prodotto dell'ingegno italiano in uno stato di grazia particolare. L'innesco dell'esperienza è partito, certo, nel Quattro e Cinquecento dalle città italiane per diffondersi però, poi, nelle corti europee. È dalle reciproche influenze che prende corpo una dimensione di cultura artistica e architettonica europea, riflesso di una matrice umanista emersa nei secoli. Il sentimento di appartenenza era, dunque, a una grande cultura, che non separava est e ovestma permeava ogni ambiente intellettuale. Spes contra spem , mi piacerebbe pensare a unal". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, ...

... oltre che politica, dell'. 'È bello pensare osserva il capo dello Stato che l'Italia non è solo ... 'Di certo concludel'italianità appare di per sé un valore. E non va dissipato'.... Sergio, l'incarico di formare un governo. Sei mesi dopo, era il 21 ottobre del 2022, ... La premier rilancia anche sul blocco navale, presente nel programma di Fratelli d'Italia: "L'deve ...7.40: cultura per rinascimento"L'Italia non e' solo il suo passato (...). L'industria culturale italiana è una forza trainante del nostro modello produttivo (...). Il nostro Paese gode all'...

Mattarella, la Ue non insegua agenda decisa da altri Agenzia ANSA

Ue critica su balneari e Lgbt, l'ok al ddl Concorrenza, l'esplosione del razzo di Musk, il treno deragliato e il caso Uss. La rassegna stampa ...Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "lo scambio apre le menti, tanto più per una cultura solida e ammirata come quella italiana". Consente di rimuovere pregiudizi e nozioni artefatte ...