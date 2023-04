Udine | il senzatetto Luca Tisi “massacrato in 4 minuti con decine di coltellate Il movente? Molto labile | quasi inesistente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un massacro in 4. L’italo brasiliano Bruno Macchi, fermato due giorni fa per l’assassinio delin una galleria di, ha barbaramente infertodialla vittima. Lo ha spiegato in conferenza stampa il procuratore Massimo Lia, raccontando le tappe che hanno portato gli investigatori a risalire all’omicida, che ha confessato. Il? “, per non diredel tutto. Non è stato fornito unappagante per l’attività indagine che per questo motivo prosegue in maniera incessante”, ha detto Lia. “Poco dopo le 5 circa di sabato mattina dalle telecamere si vede un soggetto incappucciato che arriva ...