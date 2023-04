(Di venerdì 21 aprile 2023) 21 apr 13:03: non è il momento di decidere sunella'La porta è un po' aperta, ma questo non è il momento di decidere''ingresso dell'nella. Lo ha detto il ministro ...

... Jens, si è espresso a favore del proseguimento dei colloqui sull'invio di caccia occidentali all'. Secondo quanto riporta Dpa,ha detto che bisogna continuare a ......dell'ha subito un altro attacco aereo da parte del nemico', scrive su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev dopo che l'allarme aereo è risuonato nella notte.: '...Il segretario generale della Nato, Jens, si dice favorevole a continuare i colloqui sull'invio di caccia occidentali all'. Come riporta Dpa,ha parlato margine del gruppo di contatto di sostegno di Kiev di Ramstein .

Ucraina, Stoltenberg: "Tutti i membri d'accordo sull'adesione di Kiev alla Nato" | Ma Berlino rimanda la decisione a dopo la guerra: "Non è questo il momento" TGCOM

La guerra in Ucraina giunge al giorno 422. "Tutti i membri della Nato hanno acconsentito all'adesione di Kiev". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ribadendo che il "posto ...Il segretario della Difesa degli Usa Lloyd Austin, aprendo il gruppo contatto sull’Ucraina a Ramstein, in Germania, ha lanciato tre messaggi chiari ...