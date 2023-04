Ucraina | Stoltenberg | “A Ramstein discuteremo fornitura di aerei”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il Segretario generale della Nato: "Al vertice di Vilnius ci sarà anche Zelensky" Nella base aerea diin Germania i Paesi alleati della Nato “discuteranno della possibilità di fornire all’vari tipi di”. Lo ha anticipato il Segretario generale della Nato Jensha quindi annunciato di aver invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice della Nato che si terrà i prossimi 11 e 12 luglio a Vilnius, in Lituania e Zelensky ha accettato di essere presente di persona. “Tutti gli alleati sono d’accordo sul fatto che l’debba entrare a far parte della Nato”, ha affermato il Segretario generale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... Jens, si è espresso a favore del proseguimento dei colloqui sull'invio di caccia occidentali all'. Secondo quanto riporta Dpa,ha detto che bisogna continuare a ...... Jens, si è espresso a favore del proseguimento dei colloqui sull'invio di caccia occidentali all'. Secondo quanto riporta Dpa,ha detto che bisogna continuare a ...Il segretario generale della Nato, Jens, si è espresso a favore del proseguimento dei colloqui sull'invio di caccia occidentali all'. Secondo quanto riporta Dpa,ha detto che bisogna continuare a discutere dell'invio degli aerei da parte di alleati. Il segretario ha parlato a margine del gruppo di contatto di ...

Ucraina, Stoltenberg: “Kiev nella Nato”. Leaks: “Il Canada arranca” Il Fatto Quotidiano

Nella base aerea di Ramstein in Germania i Paesi alleati della Nato “discuteranno della possibilità di fornire all’Ucraina vari tipi di aerei“. Lo ha anticipato il Segretario generale della Nato Jens ...In questa edizione: Preside antimafia arrestata a Palermo, Via libera al ddl concorrenza, Deficit-Pil in Italia più alto in Ue, Ucraina, Stoltenberg: "Servono caccia a Kiev", Berlusconi, "Progressivo ...