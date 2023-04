(Di venerdì 21 aprile 2023) Le parole della premier al Foglio: "In gioco non un’astratta libertà, ma quella dell’Europa" “L’Italia fa parte della Nato dal 1949, ha aderito alla Carta delle Nazioni Unite nel 1955, è stato fondatore dell’Unione europea. La nostra partecipazione alle istituzioni internazionali non è undiimpegni presi con i cittadini italiani che pagano le tasse e votano:azione politica. ‘Partecipare’ per me significa condividere valori fondamentali e trasformarli in decisioni concrete: quella del governo che presiedo è una presenza attiva. Inè in gioco non un’astratta libertà, ma quella dell’Europa, i nostri confini materiali e idealiminacciati dalla guerra d’aggressione della Russia”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia, ...

Ucraina, Meloni: "Alleanze non sono pranzo di gala" Adnkronos

