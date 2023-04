Ucraina | il piano del Cremlino per ' conquistare' la Germania

(Di venerdì 21 aprile 2023) Berlino, 21 apr. (Adnkronos) - Ilha architettato lo scorso anno una campagna per unire gli estremi dello spettro politico in, Die Linke e AfD, sotto una comune bandiera pacifista, contro la guerra in, emerge da documenti raccolti dall'intelligence di un Paese europeo di cui dà notizia il Washington Post. Almeno una persona vicina alla deputata di Die LInke Sahra Wagenknecht e diversi esponenti dell'AfD sono stati in contatto con funzionari russi nel periodo in cui ilveniva attuato, fra luglio, quando si è tenuta una riunione alper lanciare il programma, e novembre dello scorso anno. Il 25 febbraio 13mila persone si sono riunite alla Porta di Brandeburgo, a Berlino, per chiedere lo stop all'invio di armi all'sotto la guida di ...

Roma, 21 apr. "Sarà il giorno più lungo". La fase iniziale della controffensiva dell'Ucraina nella guerra con la Russia, se e quando avverrà, "sarà determinante per la vittoria o la sconfitta". Per qu