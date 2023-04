(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilha architettato lo scorso anno una campagna per unire gli estremi dello spettro politico in, Die Linke e AfD, sotto una comune bandiera pacifista, contro la guerra in, ...

Anche l'Estonia, per esempio, ricorda Fitto, ha ricevuto fondi per il suodi ripresa, e ha ... ed è cruciale, prima dello scoppio della guerra in. Un fatto, quello della guerra che a ...... oltre a rivelarne pianle complicate e turbate personalità, li costringerà a conoscersi e ... i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Un anno di guerra in: gli aggiornamenti ......diversi esponenti dell'AfD sono stati in contatto con funzionari russi nel periodo in cui il... a Berlino, per chiedere lo stop all'invio di armi all'sotto la guida di Wagenknecht. "Non ...

Ucraina, il piano del Cremlino per 'conquistare' la Germania Entilocali-online

Roma, 21 apr. “Sarà il giorno più lungo”. La fase iniziale della controffensiva dell’Ucraina nella guerra con la Russia, se e quando avverrà, “sarà determinante per la vittoria o la sconfitta”. Per qu ...Berlino, 21 apr. (Adnkronos) - Il Cremlino ha architettato lo scorso anno una campagna per unire gli estremi dello spettro politico in Germania, Die Linke e AfD, sotto una comune bandiera pacifista, c ...