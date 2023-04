Ucraina | i caccia di Mosca “bombardano” una città russa per errore | su Kiev attacco di droni

(Di venerdì 21 aprile 2023)– Il ministero della Difesa diafferma che unrusso ha accidentalmente bombardato ladi Belgorod vicino al confine con l’. Il governatore regionale Vyacheslav Gladkov ha dichiarato che l’esplosione ha lasciato un cratere largo circa 20 metri nel centro della. Due donne sono rimaste ferite e diversi edifici sono stati danneggiati, ha detto, quando unbombardiere Su-34 ha accidentalmente scaricato delle bombe sulla. L’incidente è avvenuto ieri sera, alle 22,15 ora locale, hanno riferito le agenzie di stampa russe. È in corso un’indagine. Foto e video sui social mostrano appartamenti danneggiati dall’esplosione, mentre un’immagine sembra mostrare un’auto sul tetto di un edificio. Belgorod – una ...

Ucraina, caccia Mosca bombarda città russa per errore. Attacco ... Adnkronos

Guerra in Ucraina diretta oggi 21 aprile, 422° giorno dall'aggressione da parte della Russia. «Dopo una pausa di 25 giorni, la capitale dell' Ucraina ha subito un altro ...Nella notte in varie regioni dell’Ucraina è stato allarme aereo. Attacchi russi di continuo, ancora. Registrata un’esplosione a Belgorad. In Italia è un caso politico-giudiziario la fuga di Artem Uss, ...