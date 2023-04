Ucraina | attacco su Kiev | abbattuti otto droni

(Di venerdì 21 aprile 2023) 422mo giorno di guerra in. Dopo una pausa di 25 giorni nella notteha subito un nuovoaereo da parte dei russi. Durante l'operazione sono stati. L'allarme aereo è risuonato anche in altre regioni ucraine. E un caccia di Mosca ha accidentalmente bombarato la città russa di Belgorod, vicino al confine con l'. Tre i feriti. Telefonata Biden-Macron: i due leader "hanno concordato sull'importanza di continuare a coinvolgere" la Cina affinché Pechino contribuisca "a medio termine alla fine del conflitto" in, riferisce l'Eliseo.

"Dopo una pausa di 25 giorni, la capitale dell'ha subito un altroaereo da parte del nemico". Lo scrive su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, dopo che l'allarme aereo è risuonato nella notte sulla ......dell'. Viviamo in una democrazia e ciononostante questa democrazia è sempre più messa in difficoltà da una classe politica e anche da un coro di opinionisti che praticano la censura e l'...I siti russi, impegnati in una falsa narrazione, continuano a sostenere che "la Russia non aveva altra scelta che invadere l'per fermare un presuntoalla Russia guidato dagli Stati ...

Guerra Ucraina Russia, attacco verso Kiev nella notte: abbattuti otto droni. DIRETTA Sky Tg24

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – È partita quest’oggi alla volta di Kiev una delegazione di Radicali Italiani con a capo il segretario nazionale Massimiliano Iervolino, la tesoriera Giulia Crivellini e il ..."Dopo una pausa di 25 giorni, la capitale dell'Ucraina ha subito un altro attacco aereo da parte del nemico". (ANSA) ...