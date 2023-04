Twitter | via la spunta blu I vip non la prendono bene | da Fiorello alla D’Urso | tutti contro Elon Musk

(Di venerdì 21 aprile 2023) I vip all’assalto di: la crociatala decisione del patron didi levare la famosablu – il cerchietto che «certifica l’identità» – da oggi diventata esclusiva solo dietro pagamento di otto euro al mese, fa infuriare i vip di casa nostra. Una decisione improvvisa che ha finito per penalizzare persino il Papa: anche lui resterà senza. Le celebrità nostrane, allora, daa Barbara, si sentono defraudate: e a giudicare dai commenti irritati e dall’ironia caustica con cui hanno accolto la decisione del miliardario americano (e il canone che la ratifica) non l’hanno presa affatto… Via lablu, i vip di casa nostra nostra furiosi conAnzi, di ...

Alil processo penale del Tribunale Vaticano sul coro della Cappella Sistina . La prima udienza si ...: @FrancescoGranaRedazione 21/04/2023 5 Meno di un minuto FacebookWhatsApp Telegram ShareEmail StampaRedazione 21/04/2023 8 2 minuti di lettura FacebookWhatsApp Telegram ShareEmail Stampa

Twitter, via la spunta blu: i vip non la prendono bene Adnkronos

Twitter ha cominciato a eliminare la spunta blu che appare sugli account verificati per gli utenti che non hanno sottoscritto il servizio a pagamento da 84 dollari l'anno per mantenerla. Ne ha fatto l ...(Adnkronos) – Il cerchietto blu che ‘certifica l’identità’ diventa a pagamento e manda in tilt molte celebrità. E’ quanto è accaduto alla famosa ‘spunta blu’ di Twitter che da oggi, per decisione di E ...