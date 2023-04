(Di venerdì 21 aprile 2023) Da Fiorello a Barbara D'Urso, le star sembrano reagire alla novità con malcelata irritazione Il cerchietto blu che ‘certifica l’identità’ diventa a pagamento e manda in tilt molte celebrità. E’ quanto è accaduto alla famosa ‘blu’ diche da oggi, per decisione di Elon Musk, non verrà più concessa se non dietro la corresponsione di otto euro al mese. Le star nostrane, a giudicare dai commenti, non sembrano averla presa proprio benissimo e, tra ironia e battutine, fanno trasparire una certa irritazione per la decisione del ‘patron’ del social network. Primo fra tutti Fiorello che, con la consueta ironia, non la manda a dire: “Mi hai tolto la! Che tu sia maledetto Elon… Mi hato la minchia. Sappilo!”, scrive sul social il mattatore di ‘Viva Rai2!’, che anche durante la diretta di stamane ha ...

ha fatto pulizia,tutte le spunte blu prima gratuite e ora disponibili solo a chi paga. Un momento atteso che ha puntualmente regalato sorprese e polemiche, a partire da Papa Francesco . ...... questo trattamento di favore non spetterà neanche a Papa Francesco , che si ritrova così da oggi privato della spunta e - per questo - addirittura in tendenza su. La notizia infatti ha fatto ......e delle lamentele che ci sono state da parte dei giocatori di Call of Duty Warzone 2.0 perdei ... Sull'accountufficiale di Call of Duty è stato comunicato 'Stiamo indagando sulle ...

Twitter, via la spunta blu: i vip non la prendono bene Adnkronos

(Adnkronos) – Il cerchietto blu che 'certifica l'identità' diventa a pagamento e manda in tilt molte celebrità. E' quanto è accaduto alla famosa 'spunta blu' di Twitter che da oggi, per decisione di E ...