Twitter toglie tutte le spunte blu tranne a una celebrità | la sua reazione

Leggi su biccy

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’anno scorsoè stato comprato da Elon Musk che ha sborsato ben 44 miliardi di dollari. Per rientrare nei costi (se lallero) il noto imprenditore ha deciso di attuare alcune modifiche partendo proprio dalle celeberrimeblu, successivamente “copiate” anche da Facebook e Instagram. Ma se prima questedi verifica erano date a, marchi, brand e istituzioni in base a una loro valutazione di effettiva popolarità (l’aveva anche il profilo di Biccy, of course), ora Elon Musk le ha rimossee per averla bisogna sottoscriversi ad un abbonamento che costa 8 euro al mese. La beffa è che – grazie all’abbonamento – adesso la spunta blu può averla chiunque. Da Beyoncé a Carmela Esposito che fa la casalinga a Benevento. Un no-sense che ha spinto moltea ...