Twitter | rimosse le spunte blu dai profili che non hanno pagato

(Di venerdì 21 aprile 2023)da ieri pomeriggio ha cominciato a eliminare la spunta blu che appare sugli account verificati per gli utenti che nonsottoscritto il servizio a pagamento da 84 dollari l'anno per mantenerla. Ne ha fatto le spese Papa Francesco, ma anche Kim Kardashian, Beyoncé, Bill Gates, Donald Trump. Anche Jack Dorsey, il fondatore diha perso la spunta blu. Via la spunta blu anche da una serie di account governativi americani, che nonancora ottenuto la spunta grigia che caratterizzerà gli account delle amministrazioni pubbliche nella nuovadi Elon Musk.

