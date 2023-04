Twitter | polemiche e sorprese nel giorno della spunta blu a pagamento

(Di venerdì 21 aprile 2023)ha fatto pulizia, via tutte le spunte blu prima gratuite e ora disponibili solo a chi paga. Un momento atteso che ha puntualmente regalato, a partire da Papa Francesco. No, Bergoglio non ha protestato contro la politicapiattaforma anche se (qualcuno per lui) twitta ogni. A far parlare è stata l'iniziale scomparsa del badge blu sui due profili @Pontifex e @Pontifex It (il primo è in lingua inglese, il secondo in italiano), con Musk che ha poi rimediato con lagrigia simbolo di un account istituzionale. La stessa che caratterizza i profilidi Giorgia Meloni e tutti gli altri presidenti e capi di governo in carica ed ex, da Macron a Biden, anche quest'ultimo con account istituzionale e personale. Una terza ...

Il proliferarsi di articoli che segnalano il caso ha acceso la polemica e l'ironia soprattutto su. C'è chi scherza sul fatto che la pasta in bianco è cibo da ospedale , "ma a 26 euro, come in ...Vescovo massone Baker ha scatenatonella Chiesa d'Inghilterra dopo essere stato nominato ...//.com/paracleto4/status/1649309485586948096 Irlmaier: "Vedo qualcuno che vola, venendo dell'...Continua in un certo senso il mood polemico di Cecilia Rodriguez dopo le recentiper via ...Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su...

Twitter spunta blu a pagamento: come funziona e le polemiche Digitalic

Elon Musk ha dichiarato di aver pagato personalmente Twitter Blue a Stephen King e altri 'famosissimi' per fare aver loro la spunta blu ...Da tipico piatto per il “menù bimbi” e pietanza per antonomasia di quando non si è proprio in forma e si ha necessità di mangiare qualcosa di leggero, a piatto forte dello chef del nuovo, esclusivissi ...