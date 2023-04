Twitter | il Papa e Beyoncè perdono la spunta blu Salvi per ora LeBron e la Casa Bianca

(Di venerdì 21 aprile 2023) La stretta giustificata dalla lotta ai profili falsi. Dalla sua creazione nel 2009, lablu è diventata un elemento distintivo che ha aiutato la piattaforma a diventare un forum affidabile per i giornalisti e gli attivisti

Leggi Anche, Musk: 'Avevamo 8mila dipendenti, ora sono 1.500' I leader religiosi senza spunta Nel mondo religioso, oltre aBergoglio hanno perso la spunta blu anche il patriarca di Mosca Kirill e il ...... A Population - based Cohort Study File di: il dottor Anthony Fauci "ha mentito sotto giuramento" Fingiamo stupore - Ilpremia Mattarella. Al Capo dello Stato il Premio Paolo VI 2023, "...ha tolto la spunta blu all'account diFrancesco . La rimozione è avvenuta dopo che è scattato l'ultimatum imposto da Elon Musk ai profili, costretti a pagare per avere il segno di ...

Twitter, finisce l'era della spunta blu: anche il Papa resta senza TGCOM

Twitter ha cominciato a eliminare la spunta blu che appare sugli account verificati per gli utenti che non hanno sottoscritto il servizio a pagamento da 84 dollari l'anno per mantenerla. Ne ha fatto l ...SAN FRANCISCO - L'account Twitter di Papa Francesco, che ha oltre 18,8 milioni di follower, è rimasto senza spunta blu dopo che è scattato l'ultimatum imposto da Elon Musk ai profili, costretti a paga ...