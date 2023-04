Leggi Anche, Musk: 'Avevamo 8mila dipendenti, ora sono 1.500' La spunta a pagamento Dalla sua creazione nel 2009, la spunta blu è diventata un elemento distintivo che ha aiutato la ...... fermati da problemi muscolari Llorente 6: Lasciato troppo solo da Spinazzola,per ... PA U LO DY BA LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #RomaFeyenoord 2 - 1 pic..com/UQIHZXodfr AS Roma (@...... la 'dolorosa' scelta di licenziare 6500 dipendenti: 'Siamo quasi in pareggio' Il disastroper Elon Musk: il social ha perso metà del suo valore e il suo codice sorgenteonline L'...

Twitter, finisce l'era della spunta blu: anche il Papa resta senza TGCOM

Twitter ha cominciato a eliminare la spunta blu che appare sugli account verificati per gli utenti che non hanno sottoscritto il servizio a pagamento da 84 dollari l'anno per mantenerla. Ne ha fatto l ...