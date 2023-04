Twitter | anche Papa Francesco perde la spunta blu | per rinnovarla dovrà pagare 8 dollari al mese

(Di venerdì 21 aprile 2023), come chiunque altro utente dialper (ri)ottenere il profilo verificato, cioè la prova che quello sia il canale ufficiale della persona o dell’organizzazione cui l’account fa riferimento. L’account di Bergoglio è rimasto infatti senzablu dopo la scelta di Elon Musk di imporre un pagamento per ottenerlo nei profili del social media. Ieriha cominciato a rimuovere le spunte blu da tutti i profili che le avevano ottenute in base ai criteri precedenti, che erano in vigore prima che Musk acquisisse l’azienda. Le spunte blu sono nate per verificare l’autenticità dei profili di istituzioni, personaggi famosi o società importanti. Tra le ultime novità ...

soprattutto per la pioggia di critiche che lo ha travolto dall'acquisizione di. Un investimento, quello sul social, che ha pesato su Tesla innervosendo Wall Street. fra le varie cose, di scrivere tweet più lunghi e di modificarli successivamente alla pubblicazione. In Italia Blue costa 11 euro al mese. Musk potrebbe denunciare Microsoft: "Ha ..."

Twitter, finisce l'era della spunta blu: anche il Papa resta senza TGCOM

Twitter da ieri pomeriggio ha cominciato a eliminare la spunta blu che appare sugli account verificati per gli utenti che non hanno sottoscritto il servizio a pagamento da 84 dollari l'anno per ...Eliminato il flag a chi non ha pagato 84 dollari l’anno per mantenerlo. Secondo il nuovo proprietario il metodo aiuterà a smascherare i profili falsi. Ma piovono le critiche ...