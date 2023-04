Tuttosport – Mario Rui stagione finita!

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 21 aprile 2023) Notizie Calcio Napoli –Rui si è infortunato durante la gara con il Milan in Champions League, recupero complicato. Potrebbe essere già terminata laagonistica diRui. Il portoghese ha riportato una infrazione alla testa del perone e, molto probabilmente per lui laè finita, a scriverlo è. Il giocatore portoghese dopo aver sentito dolore aveva cercato di restare in campo, voleva continuare a giocare la sfida tra Napoli e Milan, ma ha dovuto abbandonare il campo dopo qualche minuto. L’infortunio diRui è più grave del previsto e dato che mancano 8 partite al termine dellail suo recupero risulta molto complicato. Spalletti nella formazione con la Juventus non potrà avereRui, ma nemmeno ...