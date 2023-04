Tutti i riferimenti all’antifascismo in Costituzione | ad uso del presidente La Russa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ladice “Guardate che nellanon c’è alcun riferimento”. Cosa vuol dire? Che il fascismo per laè legittimo? Ma ici sono dappertutto nella Carta. Art. 1: “Repubblica democratica”. Il fascismo è sempre stato contro la democrazia non solo nei fatti, ma anche nelle teorie che ha propugnato dall’inizio alla fine. “La sovranità appartiene al popolo”: nel regime fascista essa apparteneva al dittatore, cosiddetto “duce”. Art. 2: “I diritti inviolabili dell’uomo”: Il fascismo non li ha mai riconosciuti, giacché essi erano subordinati alla volontà della nazione, un’astrazione di cui unico interprete era il partito fascista stesso e il suo capo. Così come lo Stato etico voluto da fascismo, ...