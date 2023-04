Tutti gli infortunati in Serie A | gli indisponibili squadra per squadra Chi non gioca nel weekend 21-24 aprile

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tanti gliper questa trentunesima giornata diA. In questo rush finale molte squadre sono costrette a leccarsi le ferite e a rinunciare anche ad alcune pedine importanti per il proprio scacchiere. Come ad esempio il Napoli, uscito con le ossa rotte dalla sfida con il Milan: gli azzurri dovranno fare a meno contro la Juventus di Mario Rui per un’infrazione alla testa del perone e di Politano per un problema alla caviglia. L’Atalanta teme per le condizioni di Lookman, per lui una distrazione al bicipite femorale, mentre l’Inter deve ancora rinunciare a Skriniar per i noti problemi alla schiena.GLIPER LA 31ESIMA GIORNATA DIA ATALANTA Hateboer – Rottura del legamento crociato Lookman – Distrazione al bicipite femorale Vorlicky – Infortunio al ...

...più grande cantante italiana dii tempi. NO A LAURO In Ti amo come un pazzo, per dire, non c'è la canzone che Achille Lauro aveva promesso di voler scrivere per Mina dopo che lo stesso Pani...... Albano Della Porta, traorganizzatori della manifestazione. 'Siamo venuti in piazza per far sentire la nostra vicinanza su un tema che influenza negativamente l'andamento dii settori del ...Nel capoluogo, che dispone di 16 farmacie, la situazione è meno grave perché, facendo il giro diesercizi, prima o poi si riesce a reperire il prodotto prescritto dal medico'.

SpaceX, lancio riuscito per Starship ma poi l'esplosione: tutti gli aggiornamenti Corriere della Sera

Un circolo virtuoso sul piano del risultato, ma decisamente esiziale quanto a saldatura tra tecnica e capitale, il quale è ormai svincolato da ogni legame territoriale, da quasi tutti i controlli ...Milano, 21 apr. (askanews) - Quattro startup su cui puntare, selezionate dopo uno screening che ha passato in rassegna più di 500 idee imprenditoriali. Doorway, società italiana di venture investing, ...