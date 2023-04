Tutta rossa | vomitava e delirava | terrore nella notte all' Isola dei Famosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Maloretra martedì e mercoledì per Helena Prestes. La modella brasiliana concorrente a L'dei, secondo quanto riportano alcuni siti di gossip ha avuto problemi di salute dopo aver mangiato alcuni lumaconi di mare che aveva pescato in mare Nathaly Caldonazzo. Subito le ragazze della Tribù Chicas hanno lanciato l'allarme. La prima ad intervenire è stata l'attrice Corinne Clery. A stare male dopo la cena è stata solo Helena. Corinne ha quindi informato le altre naufraghe chela Prestes, finita al televoto durante la prima puntata de L', "ha vomitato e ora si sente male. Ha mal di gola e spossatezza". Non solo. Pare che la modella brasiliana non ricordi nulla di quanto accaduto e ha chiesto alla attrice di origine francese ...