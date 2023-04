Turismo | il Comune di Avellino cerca guide | candidature entro il 18 maggio

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ildiha emanato un avviso pubblico per la redazione di un elenco dituristiche disponibili ad ottenere incarichi di natura occasionale. Potranno iscriversi alla procedura soggetti abilitati a svolgere l’attività di guida turistica in possesso di tesserino rilasciato o riconosciuto dalla Regione Campania, che siano interessati, si legge nel bando, “ad eventuali forme di collaborazione occasionale ed a manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell’elenco ‘turistiche'”. “Questa Amministrazione – spiega la vicesindaco con delega al, Laura Nargi – vuole intercettare i professionisti del settore operanti sul nostro territorio. Il mio assessorato – ricorda – sin dall’inizio, ha collaborato esclusivamente con leabilitate. Non a caso, ...

... organizzata dal Cipnes Gallura (Consorzio industriale provinciale nord est) e daldi Olbia, con la collaborazione dell'Assessorato regionale dele il patrocinio di Confindustria ...... fondatore e coordinatore nazionale di Articolo21, già presidente della FNSI e da Nino Daniele, presidente del comitato scientifico ed ex assessore alla Cultura edeldi Napoli. Alla ...... come sottolinea l'Assessora alla Cultura deldi Verona, Marta Ugolini: "L'azione del Museo ... quale richiamo per ilglobale. Oltre ad essere una tradizione, la forma epistolare è anche ...

Turismo in Comune, costruire le destinazioni per governare il turismo Travelnostop.com

Pisa, 21 aprile 2023 – “Un progetto che valorizza il nostro lavoro e che riconosce il ruolo determinante svolto dalle guide turistiche nel sistema di accoglienza della città”: esprime soddisfazione la ...Anfiteatro chiuso per lavori: «Con i suoi 4 mila visitatori stimati al giorno per questo periodo, - ha detto l'ass. alla cultura Ugolini - l’Arena è il monumento più gettonato della città, per questo ...