Tuffi | Assoluti Open 2023 | Marsaglia batte Tocci nella finale da un metro | vince Giovannini nei 10 metri

da oggi al via tra i trampolini dell'imponente impianto di corso Galileo Ferraris, per il quindicesimo anno consecutivo, i CampionatiOpen BPER di. Questo evento apre la possibilità ... Aniene, Fondazione Bentegodi, Marina Militare, Fiamme Oro, MR Sport F.lli Marconi, Trieste... Ci sarà anche Tania Cagnotto per gliOpen BPER e per i 90 anni della piscina Monumentale.

Tuffi, Assoluti Indoor 2023: duello spettacolare tra Marsaglia e Tocci dal metro. Giovannini domina dalla piattaforma OA Sport

Si sono assegnati i primi titoli agli Assoluti Indoor 2023 di Torino. Grandissimo spettacolo nella gara del metro maschile, dove è andato in scena un fantastico duello tra Lorenzo Marsaglia e Giovanni ...IN AGGIORNAMENTO - La qualificazione per Fukuoka passa per Torino. Al termine di queste tre giornate di gare il direttore tecnico Oscar Bertone insieme al suo staff potrà già fare una prima selezione, ...