Tuffi | Assoluti Indoor 2023 | duello spettacolare tra Marsaglia e Tocci dal metro Giovannini domina dalla piattaforma

(Di venerdì 21 aprile 2023) Si sono assegnati i primi titoli aglidi Torino. Grandissimo spettacolo nella gara delmaschile, dove è andato in scena un fantasticotra Lorenzoe Giovanni. Alla fine a vincere è stato il romano, che ha superato anche il muro dei 400 punti (402.90), precedendo il calabrese che ha concluso con 397.10. Terzo posto per un ottimo Lorenzo Bilotti, che si conferma ad alti livelli, chiudendo a 375.80.si è portato subito al comando con un ottimo doppio e mezzo ritornato raggruppato da 74 punti. Una prestazione davvero positiva del romano, che ha superato nuovamente i 70 punti con il triplo e mezzo avanti raggruppato (73.50) e il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (72.00). ...

Si sono assegnati i primi titoli agli Assoluti Indoor 2023 di Torino. Grandissimo spettacolo nella gara del metro maschile, dove è andato in scena un fantastico duello tra Lorenzo Marsaglia e Giovanni ...IN AGGIORNAMENTO - La qualificazione per Fukuoka passa per Torino. Al termine di queste tre giornate di gare il direttore tecnico Oscar Bertone insieme al suo staff potrà già fare una prima selezione, ...