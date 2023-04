TS – Juve | il calendario di aprile e le vittorie da collezionare

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 21 aprile 2023) 2023-04-21 01:55:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: INVIATI A LISBONA – Un mese d’di fuoco inizia a ripagare gli sforzi compiuti dallantus per gremire il più possibile il. E, dunque, avanzando – turno dopo turno – in Coppa Italia e in Europa League. Se nel giorno della riassegnazione (momentanea) dei 15 punti i bianconeri hanno staccato il pass per le semifinali in Europa contro lo Sporting, il meglio in realtà deve ancora venire. E ora la Coppa Italia Già, perché l’obiettivo dichiarato di Allegri – arrivati a questo punto – era quello di riempire ilanche a maggio. Detto, fatto: semifinale d’andata in casa col Siviglia il giorno 11, ritorno una settimana più tardi in Spagna. Aspettando l’esito della semifinale di Coppa Italia di settimana prossima con l’Inter, che ...