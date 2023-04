Trump | ira degli anti-abortisti contro le parole dell’ex presidente

... a favore dell'ex presidente americanoAbbonati per leggere anche Leggi anche Sesso, politica e principi del foro: sette personaggi in cerca diincriminato, l'di fan e media di ...... ma soprattutto dal 2017 in poi con l'amministrazionenon hanno giovato a nessuno. Quali sono ... Qual è la situazione Le proteste si sono placate non perché non vi sia più insoddisfazione o...Non ero a Miami con il genero dio in Arabia a prendere soldi dall'assassino di Khashoggi'. ... Sull'arte politica di chi distrugge un progetto comune per la proprianon ho nulla da aggiungere.

Ira Trump: "Il giudice mi odia". E raccoglie 4 milioni in 24 ore ilGiornale.it

di DOMENICO MACERI* – “Credo che il carattere e i comportamenti del presidente Trump lo rendano inadatto alla presidenza”. Così Mitt Romney, senatore repubblicano dello Utah, subito dopo la recente in ...“Credo che il carattere e i comportamenti del presidente Trump lo rendano inadatto alla presidenza”. Così Mitt Romney, senatore repubblicano dello Utah, subito dopo la recente incriminazione del tycoo ...