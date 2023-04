Truffa on line a Zungoli | denunciato un 30enne

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) Una macchina agricola a buon mercato su un annuncio on, ma era unache ha portato via 200 euro alla vittima dionI Carabinieri della locale Stazione hannoun trentenne della provincia di Reggio Calabria per “”. A far partire le indagini una denuncia della vittima, al cui esito sono emersi elementi di colpevolezza nei confronti dell’uomo. Aveva pubblicato su un noto social network un annuncio di una macchina agricola. Grazie al prezzo estremamente convivente, l’uomo è riuscito ad attrarre in trappola un potenziale acquirente poi diventato vittima. Quest’ultimo, credendo di aver trovato un buon affare non ha esitato a versare la somma di 200 euro come caparra, attraverso bonifico ...